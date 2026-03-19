【モデルプレス＝2026/03/19】歌手でタレントの中川翔子が3月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。ワンオペ育児風景を投稿した。【写真】40歳タレント「双子育児のリアル」おもちゃズラリ子ども部屋でワンオペ育児する様子◆中川翔子「ワンオペ」育児ショット公開中川は「ワンオペなう」とつづり、1人で双子をみる育児中のショットを公開。「双子を抱っこするためには手が8本ほしいぞい」とつづり、次男は床で転がりながら遊