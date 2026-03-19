フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１９日、高市早苗首相が１９日（現地時間）に行われるトランプ大統領との日米首脳会談に向けてまもなく米国に到着することを報じた。番組では視聴者から高市氏に期待する意見を紹介。その中で「早苗スマイル、スマイルでトランプ大統領を圧倒してほしい」との声を伝えた。これにＭＣで俳優の谷原章介は「ちょっと最近疲れていませんか？高市さん」と心配すると