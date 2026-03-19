赤磐市役所 赤磐市議会は3月16日、赤磐市の2026年度一般会計当初予算案を可決しました。一般会計の総額は241億1500万円(前年度比8.2%増)です。 市が進めている新拠点整備事業では、道の駅を核とした「公共ゾーン」の整備・運営を担う事業者を選定するにあたり、外部の専門機関の意見を求める費用として約1400万円を配分しています。「民間ゾーン」については、米会員制量販店・コストコの誘致を含めて「調整中