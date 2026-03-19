はしかに感染した患者が、他の人に感染させる可能性がある期間に福岡市で施設を利用し、不特定多数の人と接触した可能性があることが分かりました。鹿児島市の発表によりますと、3月16日に鹿児島市保健所管内ではしか発生の届け出があり、この患者が他の人に感染させる可能性がある期間に、不特定多数の人が利用する施設を利用していたことが分かったということです。 はしかの症状は はしかは感染後、10日～12日間の潜伏