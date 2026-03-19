古巣対決となった昌子源「タフなチームにならないと」FC町田ゼルビアは3月18日、J1百年構想リーグ第7節で鹿島アントラーズと対戦し、0-3で敗れた。鹿島のFW鈴木優磨が「入りから相手が結構、ふわっふわっとしていた」と振り返った一方で、町田のキャプテンで古巣対決となったDF昌子源も「もったいなかった」と唇を噛んだ。試合の立ち上がりにCKを与え、先制点を奪われた。昌子は、鹿島相手には入りの部分や球際の強さが重要な