西川周作が特別リーグでのPK戦に突いて話した浦和レッズは3月18日、J1百年構想リーグ第7節で柏レイソルと対戦し、1-1から突入したPK戦の末に2-4で敗れた。GK西川周作は、この百年構想リーグでのPK戦について、カップ戦などで経験してきたPK戦との違いを感じていると話した。浦和は前半から勢いを持って試合に入り、後半4分にはMF安居海渡がコーナーキックの流れから先制点を決めた。しかし、押し込まれる時間が続いた後半21分