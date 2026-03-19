宇都宮市に本社を置く情報サービス会社などが１７日、自然災害などが起きた時の事業者への支援体制を強化しようと、政策金融機関との覚書を締結しました。 覚書を締結したのは、情報サービス会社のＴＫＣとその顧客である税理士や公認会計士で組織するＴＫＣ全国会、それに事業者の資金繰り支援を行っている日本政策金融公庫の三者です。 調印式には、三者の代表が出席し、覚書に署名しました。 ＴＫＣグルー