宇都宮市の県立高校で卒業式中に卒業生４０数人の財布から現金が盗まれた事件で去年（２０２５年）末にも複数の生徒が教室から現金を盗まれる被害に遭っていたことが１８日捜査関係者への取材で分かりました。 捜査関係者によりますと宇都宮市の白楊高校で２０２５年１２月下旬、３年生の１つのクラスで複数の生徒の財布から現金が盗まれ、被害額は合わせて数万円に上るということです。 盗まれたのはクラスの教室以外の場所で授