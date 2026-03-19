経済産業省が１８日発表したレギュラーガソリン１リットル当たりの栃木県の平均小売価格は１９０円７０銭と比較可能な１９９０年以降で過去最高となりました。 イラン攻撃による原油相場の急騰が影響したとみられます。 レギュラーガソリン１リットル当たりの栃木県の平均小売価格は前の週より２８円７０銭高い１９０円７０銭と５週連続で値上がりし比較可能な１９９０年以降で過去最高となりました。 これまでの最