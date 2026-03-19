牡丹の花に囲まれてハープを演奏するのは、芳賀町出身のハープ奏者、阿久津瞳さん、３７歳です。この日、日光市の道の駅で牡丹の展示会が開かれるなか、優しい音色を響かせました。 阿久津さんが演奏するのは、アイルランドの伝統楽器「アイリッシュハープ」です。阿久津さんがハープに出会ったのは２２歳の時。アニメ映画で聴いたハープの音色に感銘を受けたことがきっかけでした。今では宇都宮市