モータースポーツや観光の振興などを通して地域を盛り上げていこうと栃木県が１８日、茂木町の複合レジャー施設の運営会社と包括連携協定を結びました。 県と協定を結んだのは茂木町でモビリティリゾートもてぎを運営する「ホンダモビリティランド」です。 斎藤毅社長が県庁を訪れ、福田富一知事と協定書を交わしました。 モビリティリゾートもてぎは１９９７年に「ツインリンクもて