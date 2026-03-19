栃木県内の多くの小学校では１８日、卒業式が行われ、この春、閉校する茂木町の小学校では、最後の卒業生が学びやを巣立ちました。 最後の卒業式が行われたのは茂木町の須藤小学校です。 最後の卒業生８人が一人ひとり名前を呼ばれ、卒業証書を受け取りました。 須藤小学校は１９８５年４月に開校し、４０年余りで７１３人の児童たちを送り出してきました。 刑部真也校長は、「自分で選んだ道を正解にしてほしい。どんな困難が