宇都宮環状道路「宮環」と東北自動車道の鹿沼インターチェンジを最短で結ぶ、有料の宇都宮鹿沼道路「さつきロード」が、３０年の料金徴収期間を満了して１８日、無料化されました。 「さつきロード」は、宇都宮市南部と鹿沼インター周辺の交通需要の増大に対応するため、特に整備が急がれた１．６キロの区間を有料道路として１９９６年に開通しました。 もともと料金徴収期間は３０年で、昨年度の１日あ