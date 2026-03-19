松嶋菜々子が主演を務めた1月期ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系）は、惜しまれながら3月5日に最終回を迎えた。【写真】「理想の夫婦」「いくつになっても素敵！」52歳になった反町隆史＆松嶋菜々子の夫婦ショット（全3枚）ここで特筆すべきは、米倉涼子主演の『ドクターX〜外科医・大門未知子』、天海祐希主演の『緊急取調室』、沢口靖子主演の『科捜研の女』など、テレビ朝日で長年放送され