ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）の妻、マリアナ夫人が18日（日本時間19日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。E・ヘルナンデスが金髪から青色の髪に変身した様子を投稿した。マリアナ夫人は、頭髪が青いサングラス姿のE・ヘルナンデスがポーズを決めるお茶目な写真をストーリーズに投稿した。キケことE・ヘルナンデスはオフに左肘の手術を受けたため、第6回WBCに出場することはできなかったが、