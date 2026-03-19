名古屋地方裁判所教員が女子児童らを盗撮し、交流サイト（SNS）のグループチャットで共有したとされる事件で、性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われた東京都豊島区立小の教諭沢田大樹被告（34）に名古屋地裁は19日、懲役3年、執行猶予5年（求刑懲役3年）の判決を言い渡した。グループのメンバーに判決が出るのは初めて。村瀬恵裁判官は判決理由で、本来なら安心して過ごせるはずの小学校で、児童らを保護すべき教諭の立場を