【ワシントン＝阿部真司】米国のキャロライン・レビット大統領報道官は１８日、ホワイトハウスで記者団に、ホルムズ海峡の安全確保に向けて、トランプ大統領が欧州諸国などに引き続き協力を求める方針だと明らかにした。レビット氏は、トランプ氏の方針について「欧州や湾岸地域の同盟国との対話を続け、一層の取り組みの強化を求めていく」と説明した。日本には言及しなかった。トランプ氏は１７日、北大西洋条約機構（ＮＡＴ