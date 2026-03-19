◇第98回全国選抜高校野球大会・開会式（2026年3月19日甲子園）第98回選抜高校野球大会（13日間、甲子園）の開会式が19日、甲子園球場（兵庫・西宮市）で行われ、前年優勝校の横浜（神奈川）を先頭に代表32校が男性5人組ボーカルダンスユニット「M!LK」の「イイじゃん」に合わせて入場行進した。国歌独唱では、秋田・聖霊学園高の鈴木彩花（さいか）さん（3年）が伸びやかな歌声を響かせた。鈴木さんは昨年12月の第79回