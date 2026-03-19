【WWE】RAW（3月16日・日本時間17日／テキサス サン・アントニオ）【映像】ヘッドバッドを“仕掛けた方が失神”する衝撃結末勝利目前に放った完璧なダイビング・ヘッドバッドで「技をかけた側」が失神KOされる珍事が発生。まさかの事態に「なんでそうなる？」「コントかよ」など騒然となった。“オリジナル”エル・グランデ・アメリカーノ（以下OG）とエル・グランデ・アメリカーノが直接対決。OGが内容的優勢の末、完全に試合を