人気アイドルを10年以上応援してきた都内在住の女性が、チケット転売行為を繰り返していたと告白。コンサートに行きたい一心で約90枚を転売し、主催会社の情報開示請求で特定され、数百万円を支払い和解したという。また3月には、チケットを高額転売した男性に対し、コンサート主催会社が約2300万円の損害賠償を求め提訴している。「行きたい」「空席にしたくない」ファン心理から転売行為へ…人気アイドルのコンサートチケットな