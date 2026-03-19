2025年の1年間でストーカー規制法違反での検挙件数は1546件となり、過去最多となったことがわかりました。DVの相談件数や、児童虐待の通告件数も高い水準となっています。警察庁によりますと2025年にストーカー規制法違反での検挙件数は1546件と、過去最多となりました。また、ストーカー事案の相談件数は2万2881件で、高い水準で推移しています。神奈川県川崎市でストーカー被害を訴えていた女性が元交際相手に殺害される事件など