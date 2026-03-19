リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションは、中国料理 皇家龍鳳が3月3日に開業20周年を迎えることを記念して「20周年記念ディナーコース」を3月3日から4月30日まで販売する。ラインナップは、北京・山東料理の「龍鳳 源流コース」と広東・広州料理の「龍鳳 昇流コース」の2種類。両コースとも前菜六種盛り合わせと北京ダック、蟹爪の揚げ物、フカヒレの姿煮込み、麺・飯、デザートを提供する。メインは、源流コースは