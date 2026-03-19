旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■色とりどり正解：ヒオウギ貝難易度：★★★★☆ホタテに勝るとも劣らず美味ですヒオウギ貝とはイタヤガイ科に属する二枚貝で、扇を広げたような放射状の殻が特徴です。赤や黄、紫、橙など色のバリエーションが豊富で、海の中で揺れてい