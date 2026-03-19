◆イースターのアフタヌーンティー2026！東京・大阪・名古屋の、かわいくておいしいアフヌン6選画像：イタリアンレストランLOKALHOUSEat“voco大阪セントラル”／voco大阪セントラル2026年4月5日（日）は、春を告げるお祭り・イースター（復活祭）の日。この時期に合わせて、イースターをテーマにしたアフタヌーンティーが続々登場。そこで今回は、東京・大阪・名古屋のイースターアフタヌーンティーをピックアップ。定番のうさぎ