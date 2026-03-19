なでしこジャパン（日本女子代表）が現地３月18日、女子アジアカップの準決勝・韓国女子代表戦を４−１で制し、２大会ぶりの決勝進出を決めた。４試合で24得点の驚異的な得点力を発揮する日本に対し、前回大会準優勝の韓国は５バックに近い布陣で包囲網を作ったが、日本は序盤から何度もそれを崩していく。藤野あおばの仕掛けとシュートで相手を押し下げ、長谷川唯の２列目からの飛び出しでゴールを脅かす。チャンスをものに