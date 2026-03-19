◆『アマン』の姉妹ブランドホテル「ジャヌ東京」の春アフタヌーンティー。花々が咲き誇るスイーツ＆セイボリーは目にも鮮やかジャヌ東京の「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」にて、咲き誇る春の花々を表現した「スプリングブロッサム アフタヌーンティー」を開催。期間は、2026年4月1日（水）から5月10日（日）まで。さらに、春の訪れを告げるアート作品のようなセイボリーをシャンパンやカクテルのフリーフローとともに楽し