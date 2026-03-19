ドジャースがエスピナルとメジャー契約した(C)Getty Imagesドジャースは現地時間3月18日、内野手のサンティアゴ・エスピナルとメジャー契約を結び、40人枠に入れたことを発表した。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せたドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「エスピナルは、正二塁手のトミー・エドマンがケガの回復途中であったことからマイナー契約での加入となったが、メジャーでの