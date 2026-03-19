19日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台後半で取引された。午前10時現在は前日比1円02銭円安ドル高の1ドル＝159円78〜79銭。ユーロは33銭円安ユーロ高の1ユーロ＝183円32〜36銭。中東情勢の緊迫化で原油価格が上昇し、世界景気への影響を懸念した「有事のドル買い」が優勢となった。米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測が後退したことも、ドル買い円売りの取引材料とされた。日銀は19日に金融政策