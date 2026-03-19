【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が18日、オープン戦出場後に取材に応じ、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で今回初採用され、日本のプロ野球では導入されていない投球間の時間制限「ピッチクロック」について「世界で勝ちたいならもちろん導入するべきだ」と提言した。ファンの視点からも採用に賛意を示したが「われわれはわれわれの野球をするんだと思っているのであれば、