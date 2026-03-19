メジャースカウトが見た日本人選手の現在地（後編）「小柄な日本人投手は通用しない」──かつてメジャーに根強くあったこの常識が、いま大きく揺らいでいる。その評価を覆した象徴的存在がドジャースの山本由伸だ。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を視察したメジャースカウトは、日本人投手に対する見方の変化をどう感じているのか。2023年のパ・リーグ新人王のオリックス・山下舜平大photo by Sankei Visual【山本