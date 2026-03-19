メジャースカウトが見た日本人選手の現在地（前編）世界最高峰の舞台であるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。その裏側では、各国のスカウトたちが鋭い視線で選手の「真価」を見極めている。今回の大会を視察したメジャースカウトは、日本人選手をどう評価したのか。名前の挙がった注目株から、日本野球の現在地、そしてスカウティングの最前線まで、そのリアルな声に迫る。侍ジャパンのメンバーとして初めてWBCに出場