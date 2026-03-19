山田萌果さん２０００年代以降、おぞましい姿の少女を描いた絵画が注目されるようになった。身体が溶け出したり、内臓が飛び出したり。幽霊や怪物として描かれることも。描いたのは主に女性画家たちだった。そうした表現を「少女たちの自己主張」という視点で論じた。「女性画家たちが、自分が少女の時期に味わった痛みや葛藤を絵にのせ、主体的に表現し始めた」とみる。「少女」を意識し始めたのは中学生の頃。少女の絵をよ