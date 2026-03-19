『意外な犯人犯人当て小説傑作選』綾辻行人他著福井健太編創元推理文庫９９０円『木製の王子新装版』麻耶雄嵩著講談社文庫１０４５円『悪党たちのシチュー』ロス・トーマス著松本剛史訳新潮文庫１１５５円◇（１）は日本ミステリにおける犯人当て小説の歴史を短編で振り返ることができるアンソロジーの第三弾。“新本格推理”ムーブメントを経た一九九〇年代以降に書かれた作品を収めた本書で