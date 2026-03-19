累計発行部数1000万部を突破し、学習漫画の世界に旋風を巻き起こした角川まんが学習シリーズ「日本の歴史」（KADOKAWA）。2025年の刊行10周年に、内容の全面アップデートを実施した背景とは？ 企画の立ち上げから担当する編集者の石井康予さん、1〜3巻の古代史パートを監修した東京大学史料編纂所の稲田奈津子さんにインタビューしました。（文：阿部花恵写真：川しまゆうこ編集：笹川ねこ）お話を聞いた人稲田奈津子(いなだ