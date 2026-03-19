時代の需要に応えた“都市型パン屋”「dacō軽井沢」2026年3月7日に「軽井沢書店」内でオープンした「dacō軽井沢（ダコーかるいざわ）」。選べる楽しさや、残さず食べきれる安心感を感じられるよう、種類豊富で小ぶりな食べきりサイズのパンを展開しています。軽井沢店では、食事として楽しめる惣菜パンから、クリームをたっぷり使用した甘い系のパン、素材の風味を生かしたシンプルなパンまで、約50種類のパンと約30種類