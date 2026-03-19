【モデルプレス＝2026/03/19】Snow Manの岩本照が3月17日、自身のInstagramを更新。イタリア滞在中の様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】スノ岩本「色気増してる」小顔際立つイタリア街中ショット◆岩本照、イタリアでのショット公開イタリア・ミラノで開催されたDolce ＆ Gabbana（ドルチェ＆ガッバーナ）の2026秋冬ウィメンズコレクションに出席した岩本は「呼吸して〜」とつづり、＠dolcegabbanaとメンションし、ミラ