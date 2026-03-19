【モデルプレス＝2026/03/19】Snow Manの佐久間大介が3月17日、自身のInstagramを更新。韓国での写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】スノメンバー「髪結んでるのも素敵」韓国街中で抜群スタイル際立つ黒コーデ◆佐久間大介、韓国街中に降臨佐久間は「＃佐久間のイソスタ」（※原文ママ）とハッシュタグをつけ、出演する映画『スペシャルズ』韓国舞台挨拶のために渡韓した際の写真と思われるショットを多数公開。韓国街中