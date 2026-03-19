彼氏の転勤で遠距離恋愛が決定的になった瞬間は、目の前が真っ暗になる女性も多いことでしょう。しかし、転勤を逆手に取って、一気に結婚へと持ち込む荒業も、決して不可能ではありません。そこで今回は、インターネットユーザーの独身男性に聞いたアンケートを参考に「転勤が決まった彼氏に『いっそ結婚でも…』と思わせる方法」をご紹介します。【１】「ついて行ってもいい？」と単刀直入に逆プロポーズする「反射的に『うん、い