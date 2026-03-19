女の子に異性として意識されていないと気軽な付き合いができるものですが、その女の子を好きになってしまうこともあるでしょう。その場合、どうすれば女の子に異性として意識してもらえるでしょうか？そこで今回は、女の子が恋愛対象外だった男性に惚れてしまう瞬間をご紹介します。【１】いつもはだらしない人が、リーダーシップを発揮していたときリーダーシップの高い男性に惹かれる女の子もいるようで、それが普段だらしなさ