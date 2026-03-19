政府は19日、経済安全保障推進法の改正案を閣議決定しました。日本企業が経済安全保障上、重要な事業を海外で展開する際に政府が支援する制度を新たに創設することなどが盛り込まれています。経済安全保障推進法は今回、2022年の制定以降、初めての大規模な改正となります。日本企業が海外で、経済安全保障上、重要な事業を展開する際に、国が損失リスクを引き受けた上で出資する「特定海外事業」制度を新設します。具体的には、新