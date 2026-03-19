教員グループによる盗撮画像共有事件で、性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われた東京都豊島区立小の教諭（34）に名古屋地裁は19日、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。求刑は懲役3年。グループメンバーへの判決は初めて。