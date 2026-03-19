イラン国営テレビは、イラン南部にある世界最大規模のガス田の関連施設が攻撃を受けたと報じました。イラン国営テレビは18日、南部ブシェール州にある世界最大規模のガス田「サウスパース」の関連施設が攻撃を受け、火災が発生したと報じました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、イスラエル軍がアメリカと調整し承認を得たうえで空爆を実施したと報じています。これに対してイランの軍事精鋭部隊「革命防衛隊」は、湾岸