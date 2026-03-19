【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１８日、金融政策を決定する連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開き、政策金利の誘導目標を年３・５０〜３・７５％に据え置くことを決めた。据え置き決定は２会合連続。同日公表した経済見通しでは、年内の追加利下げを１回とする想定を維持した。据え置きは、投票権を持つ１２人中１１人の賛成多数で決定した。利下げを急ぐ状況ではないと判断した模様だ。パウエル