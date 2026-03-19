第1子を妊娠中の経済キャスター、瀧口友里奈（38）が19日までに自身のインスタグラムを更新し。臨月を迎えた近影を披露した。「【緊急臨月SP！！妊娠・出産・育児を科学する”ママデミアクロス”スタート】臨月の中、収録しました」とYouTubeの撮影を行ったと明かすと、ふっくらとしたおなかの自身と、産婦人科医・宋美玄氏、生命科学研究者・高橋祥子氏の3ショットをアップ。「改めて、映像で臨月の自分の姿を見るとびっく