中東情勢の緊迫化が続いている影響で原油価格が高騰しているのを受け、三重県内のレギュラーガソリンの平均価格は、前の週から30円以上上がって1リットルあたりの平均価格が調査開始以来初めて190円を超えました。経済産業省が18日発表した16日時点のレギュラーガソリンの三重県内の平均小売価格は、前の週から30．4円上がって1リットルあたり191．4円と、調査開始以来初めて190円を超えました。また、灯油は先週の調査から514円値