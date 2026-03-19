三重県菰野町の複合温泉リゾート施設「アクアイグニス」にあるパティスリーで、尾鷲市で収穫された旬の甘夏を使用した新商品が販売され、発表説明会が開かれました。新たなスイーツに使われる「甘夏屋平山農園」の甘夏は、無農薬で自家製の有機肥料を使用しています。今回、アクアイグニスのコンフィチュールアッシュで統括責任者を務めるパティシエ籏雅典さんが、こだわりの甘夏を使って開発したのは、時間をかけて旨味と果汁を凝