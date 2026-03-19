三重県津市にある三重調理専門学校の卒業式が18日行われ、食のプロになるために学んできた卒業生たちが新たな一歩を踏み出しました。卒業を迎えたのは、1年コースと2年コースで学んだ10代から60代までの合わせて38人です。式では、大川将寿学校長から各コースの代表に卒業証書が手渡されたほか、調理師免許をはじめ様々な資格証が贈られました。大川学校長は「これから皆さんが活躍する食べ物の業界は技術の世界です。礼儀を大切に