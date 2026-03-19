三重県伊勢市の皇學館大学で18日、卒業式が行われ、社会への第一歩を踏み出しました。卒業したのは、学部生と大学院生そして、神職の資格を得るための神道学専攻科の合わせて580人です。式では、代表者が終了証書や学位記を受け取ったあと、齋藤平学長が「これまで通り真面目に歩んでいけば、社会から高く評価され、それぞれの立場において、なくてはならない存在になるでしょう」と未来に向けてのエールを送りました。その後、卒