三重県桑名市で計画されている小中学校の再編に伴ない、2026年度から多度地区の小中学校5校が小中一貫校として統合されることから、18日、4つの小学校で最後の卒業式が行われました。このうち、多度中小学校では18日、71人が卒業の日を迎え、井桁里美校長からひとりひとりに卒業証書が手渡されました。井桁校長は「卒業証書は皆さんが様々な困難を乗り越え頑張ってきた証」と話し「これからも試練を乗り越える意思を持ち人の話しを