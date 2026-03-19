私はホナミ。夫のマモルと娘のエリカ（年長）、息子のユウゴ（2歳）と暮らしています。私たちは半年前、マモルの仕事の都合でこの街に引っ越してきました。近隣の幼稚園はいっぱいだったため、エリカは認可外保育施設に入ることに。今では嬉しそうに通っています。しかし私には園の対応について、気になることがいろいろと……。なるべく波風を立てないよう、園から配られた「運営に関するアンケート」に要望を記入して提出するこ